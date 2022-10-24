С какими болезнями не призывают в армию: список

В период действия военного положения, даже во время общей мобилизации, не могут призвать в армию лиц, имеющих некоторые болезни. Список заболеваний,с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения — в материале ТСН.ua

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК). Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, а при наличии медицинских показаний – дополнительных врачей других специальностей.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять в армию в мирное и/или военное время.

Перечень заболеваний, из-за которых не примут в армию в мирное время, существенно шире списка болезней, препятствующих службе в военное время

Болезни зрения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни слуха

Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемотой, имеющих выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера. В большинстве случаев лица с заболеваниями слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

Например, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для службы в мирное время. В военное время такие пациенты считаются ограниченно подходящими.

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета. В то время как туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает лицо непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета больные, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства,

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Другие расстройства психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность призывника оценивается ВЛК.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Лица, имеющие в анамнезе онкодиагноз или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными в военное время.

Призывники, у которых выявлены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма, не могут быть мобилизованы в ВСУ.

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно не пригодны во время войны для службы в армии.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности к военной службы с исключением из военного учета.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной непригодности к военной службе с исключением из военного учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма.

Болезни эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными.В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Болезни нервной системы

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.),

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой) и т.д.

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,

с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии в случае ишемических болезней сердца,

с гипертонической болезнью III стадии,

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Из военного учета могут быть исключены больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой и имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозом и аминоиомиамином.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из военного учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, болезнь Крона, язвенный колит, кишечную непроходимость, инфузию, паралитический болезни, заболеваниями печени, сопровождающимися серьезным нарушением в работе этого органа.

Заболевания, передающиеся половым путем

В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально. Не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

ВИЧ-больные

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время. А бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы

Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии. в военную службу.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие на:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп,

тяжелую форму плоскостопия,

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

Болезни и патологии мочеполовой системы

Лиц, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию. В этой категории болезней гораздо больше, если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным к прохождению службы в военное время. ВЛК выносит решение в зависимости от болезни.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут быть основанием для исключения из военного учета в случае если вызывают значительные нарушения функций.

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