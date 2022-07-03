З якими хворобами не беруть до армії: список

З якими хворобами не беруть до армії: список

У період дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби. Перелік захворювань, з якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та/або під час дії воєнного стану - у матеріалі ТСН.ua

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов’язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд у хірурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, а за умови наявності медичних показань – додаткових лікарів інших спеціальностей.

Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначає список хвороб, за наявності яких військовозобов'язаних можуть тимчасово або взагалі не взяти в армію у мирний та/або воєнний час.

Перелік захворювань, через які не візьмуть до армії у мирний час суттєво ширший, аніж той, що перешкоджає службі під час воєнного стану

Хвороби зору

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише особи, що мають:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів тощо;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми у розвиненій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби слуху

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра. У більшості випадків особи з захворюваннями слуху є непридатні до військової служби у мирний час та обмежено придатні – у воєнний час.

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

Наприклад, кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних хвороб є протипоказом для військової служби в мирний період. У воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Тоді як туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини чи клінічно вилікуваний робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною – у воєнний.

Розлади психіки та поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі, що мають:

різко виражені стійкі психічні розлади,

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами,

шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами,

невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах,

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій,

глибоку та тяжку розумову відсталість.

Інші розлади психіки й поведінки можуть бути причиною для непридатності до служби у мирний час, проте у воєнний – придатність призовника оцінюється ВЛК.

Злоякісні та доброякісні новоутворення

Особи з онкологічними захворюваннями, які мають встановлений невиліковний діагноз не можуть бути призвані на службу до армії.

Особи, які в анамнезі мають онкодіагноз або якщо захворювання перебуває в стадії стійкої ремісії, а також при повільно прогресуючій патології вважаються обмежено придатними у воєнний час.

Призовники, у яких виявлено доброякісні новоутворення, які супроводжуються тяжкими порушеннями в роботі організму, не можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

Усі ті, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, є тимчасово не придатними під час війни для служби в армії.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій є підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

Хвороби крові та кровотворних органів

Причиною для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення з залученням імунного механізму тощо.

Хвороби ендокринної системи

Громадяни, у яких було виявлено патології ендокринної системи, що супроводжуються розладом харчування або порушенням обміну речовин, вважаються обмежено придатними. У цьому випадку все залежить від того, як саме захворювання впливають на загальний стан здоров'я.

Хвороби нервової системи

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні хвороби ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес тощо),

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної) тощо,

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів,

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у випадку некоронарногенних хворобах серця,

із серцевою недостатністю II-Б - III стадії у випадку ішемічних хвороб серця,

з гіпертонічною хворобою III стадії,

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку чи інсульт) зі значними порушеннями функцій,

з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

З військового обліку можуть бути виключені хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму та ті, хто має хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Від служби в армії звільняються особи, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ, емфіземою та бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичною фіброзною формою альвеоліту, легеневим альвеолярним протеїнозом, гемосидерозом, будь-якими хронічними гнійними та некротичними хворобами плеври.

Хвороби органів травлення

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різноманітні грижі зі значними порушеннями функцій.

Довічно звільняють від військової служби призовників, які страждають на виразкову хворобу шлунку або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, хворобу Крона, виразковий коліт, кишкову непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацією, дивертикульоз товстої кишки, синдром роздратованого кишківника, спайкову хворобу, захворюваннями печінки, що супроводжуються серйозним порушенням у роботі цього органу.

Захворювання, що передаються статевим шляхом

У мирний час вважаються непридатними до проходження служби в армії особи, у яких виявлено вроджену або набуту форму сифілісу, однак у воєнний час можливість проходження служби такими призовниками визначається індивідуально. Не допускаються до служби в ЗСУ ті, у кого виявлена ​​гонококова, трихомонадна інфекція, а також інші ЗПСШ, але тільки до того моменту, поки людина не пройде лікування.

ВІЛ хворі

Якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то призовник звільняється від служби у мирний та у воєнний час. А безсимптомні носії вірусу імунодефіциту вважаються обмежено придатними до проходження військової служби.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Єдиною підставою для виключення з військового обліку може бути дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит. Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м'язової системи

Важка форма артриту, артрозу, ревматоїдного васкуліту, хвороба Стілла, синдром Фелті, псоріатична або ентеропатична артропатія, ревматоїдний бурсит, подагра, вузликовий поліартрит, хвороба Бехчета, кристалічна артропатія, а також інші патології, що супроводжуються вираженим порушенням функції пошкодженого органу є причиною для непридатності до військової служби.

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на:

виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп,

важку форму плоскостопості,

фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

Не мобілізують осіб після ампутації кінцівки, а також тих, хто має тяжкі захворювання хребта.

Хвороби та патології сечостатевої системи

Осіб, що мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир не можуть призвати до армії. В цій категорії хвороб набагато більше, якщо захворювання не викликає серйозних порушень у роботі системи, така особа може вважатися обмежено придатною до проходження служби у воєнний час. ВЛК виносить рішення залежно від перебігу хвороби.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин можуть бути підставою для з виключення з військового обліку у випадку якщо спричиняють значні порушення функцій.

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