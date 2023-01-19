Що не є підставою відстрочки від призову на військову службу: багато хто помиляється

Чи нададуть відстрочку від призову, якщо є дитина з інвалідністю 3 групи, а коли двоє дітей та вагітна дружина, у випадку обмеженої придатності, читайте в матеріалі ТСН.ua

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (військкомати), продовжують роботу по мобілізації, щоб укомплектувати військові частини та сформувати військовий резерв.

Перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку, чітко визначений законодавством. Хто може її отримати – прописано у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, тощо. Щоб скористатися нею, потрібно за допомогою документів довести, що ви маєте на це право.

У тлумаченні деяких підстав для відстрочки від призову виникають неоднозначності. Тому у Кіровоградському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки надали роз'яснення, які обставити не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Перелік обставин, які, попри поширення думки, що надають право, не є підставами для надання відстрочки:

3 група інвалідності батька, матері, тещі, тестя.

Догляд за особою з інвалідністю 3 групи.

Догляд за особою з інвалідністю, що не має характер постійного (24/7).

Догляд за особою з інвалідністю 2 групи, що не є родичем першого ступеня споріднення, коли є інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Спільне проживання з родичем похилого віку, не плутати з постійним доглядом за особою, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує такого догляду.

Спільне проживання з родичем з інвалідністю. Відстрочка надається у випадку постійного догляду, не спільного проживання.

Наявність повнолітньої дитини з інвалідністю 3 групи.

Наявність повнолітньої дитини з інвалідністю 1-2 групи, якщо вона не знаходиться на утриманні батька.

Вагітність дружини.

Наявність 2 дітей та вагітність дружини.

Декретна відпустка чоловіка.

Наявність дитини у віці до 3 років.

Наявність посвідчення багатодітної родини, якщо хоча б одній з трьох дітей 18 чи більше років.

Служба в ЗСУ чи ТРО близького родича (але не дружини).

Загибель на війні близького родича, що не був військовослужбовцем.

Відсутність досвіду військової служби.

Обмежена придатність за висновком військово-лікарської комісії.

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