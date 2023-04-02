Громада собору УПЦ МП у Хмельницькому, де побили військового, вирішила перейти до ПЦУ

Зазначається, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

У Хмельницькому громада собору УПЦ МП, де сьогодні побили українського військовослужбовця, виіршила перейти до ПЦУ.

Про це розповів голова ревізійної комісії Юрій Смаль, передає "Суспільне".

Під храмом збирали підписи для його переходу до ПЦУ. За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.

"До собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й священник УПЦ МП Олександр Рибчинський. Вони описують майно. Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть", – зазначили у виданні.

У коментарі "Громадському" Смаль додав, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Завтра, 3 квітня, представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

У Мережі тим часом вже з'явилося відео, зняте всередині храму, де священники ПЦУ моляться українською мовою.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельниццькому священнослужтелі УПЦ МП просто у храмі побили добровольця ЗСУ, який запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Цей інцидент обурив місцевих жителів. Люди зібрвлися біля храму, щоб почути від священників пояснення своїх дій. Мер Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що після цього ганебного інциденту міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Також у Мережі представників УПЦ МП викрили на брехні: вони казали, що військовий нібито скинув Євангелію на підлогу, хоча на відео видно, що книгу впустив сам диякон.