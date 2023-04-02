Община собора УПЦ МП в Хмельницком, где избили военного, решила перейти в ПЦУ

Отмечается, что митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко) передал ключи от собора, а представители МП покинули храм.

В Хмельницком община собора УПЦ МП, где сегодня избили украинского военнослужащего, решила перейти в ПЦУ.

Об этом рассказал глава ревизионной комиссии Юрий Смаль, передает "Суспильне".

Под храмом собирали подписи для его перехода в ПЦУ. По предварительным данным, на собрании официально зарегистрировалось 1235 человек.

"В собор зашла ревизионная комиссия, СМИ и священник УПЦ МП Александр Рыбчинский. Они описывают имущество. Далее церковь закроют. Богослужения в ней до Пасхи по восточному обряду не будут проводить", — отметили в издании.

В комментарии "Громадському" Смаль добавил, что митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко) передал ключи от собора, а представители МП покинули храм.

Завтра, 3 апреля, представители комиссии отнесут документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА.

В Сети уже появилось видео, снятое внутри храма, где священники ПЦУ молятся на украинском языке.

Напомним, сегодня в Хмельницком священнослужителе УПЦ МП прямо в храме избили добровольца ВСУ, который спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?".

Этот инцидент возмутил местных жителей. Люди собрались у храма, чтобы услышать от священников объяснение своих действий. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подчеркнул, что после этого позорного инцидента городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Также в Сети представителей УПЦ МП разоблачили на лжи: они говорили, что военный якобы сбросил Евангелие на пол, хотя на видео видно, что книгу уронил сам диакон.