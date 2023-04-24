"Украина не отдаст Бахмут" — Зеленский

Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Arabia.

Он сказал, что если Россия захватит Бахмут, то получит трамплин для наступления на два больших города Донецкой области.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам шанс захватить больше наших земель", — сказал глава государства.

О заявлениях некоторых аналитиков о том, что город не имеет большого стратегического значения, Зеленский предложил им посетить Бахмут, чтобы они могли понять, что может произойти в случае его падения.

Во время интервью Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что их помощь – это невысокая цена за то, чтобы не пустить Россию дальше.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", — подчеркнул он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны Украины в сутки отразили более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый 15 апреля рассказывал, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Несмотря на потери, российские войска больше всего хотят захватить его. Украинские военные делают все, чтобы снижать боеспособность оккупантов, выбивать силу и моральный дух.

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