Стоял на коленях: в Киеве дедушка умолял врача принять его без записи (видео)

В социальной сети обсуждают случай, который произошел в одном из медицинских учреждений Киева в Соломенском районе. Пожилой человек пришел на прием к врачу, но предварительно не записался. Людей возмутило то, что дедушку якобы не принял врач, даже после того, как он стал на колени и умолял его осмотреть.

Сайт ТСН.ua узнал, как все было на самом деле.

Что показали на видео?

На опубликованном в Сети видео видно, что в очереди к врачу-офтальмологу спорят мужчины. Один стоит на коленях и говорит другому: "Как вам не стыдно, а? Вы ведь солидный мужик".

Другой мужчина отвечает: "Да, я солидный мужик, но хочу, чтобы был порядок".

На все это смотрела врач, вышедшая на шум в коридоре. Она объясняет, что у нее в кабинете пациентка и она не может выгнать ее, чтобы принять дедушку и просила его не показывать документы.

"Что же мне делать?! Я больше к вам не приду! Я не могу, потому что я не годен, не годен уже ходить", — жаловался дедушка стоя на коленях.

Врач закрывает дверь, а дедушка поднимается с колен и медленно отходит к окну.

Пользователей социальных сетей возмутило видео, выложенное в Сеть. Поэтому мы обратились за разъяснением к медикам – действительно ли пожилому человеку отказали в помощи?

Что говорят медики?

В медицинском учреждении, где произошел конфликт, нам сообщили, что на прием к врачам все сейчас приходят за электронной записью, но если врач или медицинская сестра выходит в коридор, а там стоит человек за ургентной помощью, то таким людям никто не отказывает.

"Этот пожилой мужчина 1935 года рождения, он проживает на улице Ереванской. Рядом, на той же улице, есть наш филиал и офтальмолог, к которому он мог обратиться с самого утра и получить помощь, но дедушка почему-то пришел на проспект Лобановского, преодолев значительно длинный путь. Это первый его непонятный шаг. Кроме того, дедушка, в такой же манере посетил семейного врача. Перед кабинетом офтальмолога он упал на колени, требовал принять его без записи и немедленно, что вызвало возмущение у пациентов, ожидавших приема согласно предварительной записи", — рассказала сайту ТСН.ua Ольга Полищук, и. о. директора КНП "Консультативно диагностический центр" Соломенского района Киева.

Врач-офтальмолог, услышав крики, вышла в коридор, чтобы успокоить пациентов. Она попросила посетителя подождать. Кстати, у 88-летнего дедушки было воспаление слизистой глаза — конъюнктивит.

"Дело в том, что дедушка уже плохо слышит. Врачам и посетителям приходилось ему все очень громко обяснять. Пациент пришел в медицинское учреждение в 14:40, а в 15:02 в Helsi уже было отмечено, что врач его приняла и создала ургентную карточку. Кстати, у врача, на тот момент закончился прием и она уже не имела права принимать пациентов. Но врач не отказала дедушке, как написали в социальной сети — установила диагноз, предоставила рекомендации по лечению конъюнктивита", — объясняет Ольга Полищук.

Медики отмечают, что записываться на прием в электронную очередь все же нужно.

"Это нужно делать для комфорта самих пациентов. Возможно, 20 минут, это и не много для полного осмотра, потому что у людей бывают разные проблемы. Но наши врачи принимают всех пациентов, которые записаны в электронную очередь, а также не обходят вниманием приходящих без записи", — добавляет Ольга Полищук.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как медицинские учреждения работают по е-рецепту в Киеве.

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