Очереди и отсутствие лекарства: как работают по е-рецепту в Киеве

Е-рецепт уже четыре дня действует в Украине. Сегодня второй рабочий день, когда семейные врачи выписывают электронные рецепты пациентам, которые к ним обращаются за помощью.

Сайт ТСН.ua пообщался с семейным врачом, который работает на Подоле в Киеве.



Как рассказала нам семейный врач Татьяна Токарчук, сейчас она пытается выписывать пациентам только е-рецепты, хотя добавляет, что параллельно может выписывать и обычный бумажный рецепт.



"Те препараты, которые мы раньше выписывали в бумажном рецепте, пытаемся сейчас выписывать исключительно в электронном рецепте. Конечно, есть некоторые трудности, поскольку не всегда у пациента сохраняется номер телефона, который он указал, подписав декларацию с врачом — номер изменился или человек потерял телефон. Такие случаи единичны, но они все же случаются. Если человек не получил сообщения о выписанном препарате или рецепте, тогда делаем бумажный рецепт, чтобы решить проблемный вопрос", – рассказывает ТСН.ua Татьяна Токарчук.

Каких препаратов нет в аптеках?

Она добавляет, что очередь на прием есть. Поскольку нужно время, чтобы создать эпизод, описать причину – почему человеку выписывается конкретный препарат.



"Очередь — есть. Но мы стараемся внимательно относиться к каждому, просим, чтобы пациенты записывались. Они это прекрасно понимают. Есть единичные случаи, когда какого-нибудь препарата нет в аптеках, ведь люди массово покупали лекарства перед 1 апреля. Такие случаи происходят, но их не много. Например, мы фиксировали отсутствие препаратов для снижения артериального давления. Вероятно, что их раскупили. Но в аптеках уверяют, что эту проблему быстро решат. Думаю, что со временем все наладится – для этого нужно время, опыт и немного терпения" – рассказывает нам семейный врач.



Она добавляет, что сейчас семейные врачи отдают приоритет е-рецепту, поскольку это ощутимо влияет на процесс лечения пациентов.



"Дело в том, что люди очень часто занимаются самолечением. Употребляют препараты, которые очень вредят их здоровью. А тогда последствия значительно хуже. Поэтому лучше получить лекарства по е-рецепту и не вредить своему здоровью", — добавляет Татьяна Токарчук.

Что говорят в Минздраве?

Между тем, в Министерстве здравоохранения отмечают, что за выходные – субботу и воскресенье – в Украине уже выписано более 4 тысяч е-рецептов.



В министерстве уверяют, что людей не побуждают получать именно е-рецепт. Если человек хочет принципиально получить бумажный рецепт у своего семейного врача, он может это сделать.



В Минздраве добавляют, что только на оккупированных, деоккупированных и прифронтовых территориях Украины может быть отпуск без рецепта. А на всех остальных территориях – по электронному или бумажному рецепту.



"Правила остались неизменными. Мы предоставили людям только дополнительный инструмент – е-рецепт. Все лекарства, которые вы раньше покупали по бумажному рецепту, вы сейчас можете приобрести по е-рецепту. Вам просто придет сообщение на мобильный телефон. Плюс в том, что вам теперь не нужно идти к врачу за бумажкой, стоит только ему написать, а в ответ получить е–рецепт, по которому в аптеке вам продадут необходимые лекарства" – объясняют ТСН.ua в пресс-службе Минздрава.

Скандал с аптеками: будет ли лекарства продавать только по рецептам

Напомним, с 1 апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств в Украине может осуществляться только по рецепту.

Читайте также:

Очереди и ажиотаж в аптеках через е-рецепт: что об этом думают в Минздраве