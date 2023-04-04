Черги та відсутність ліків: як працюють за е-рецептом у Києві

Е-рецепт вже чотири дні діє в Україні. Сьогодні другий робочий день, коли сімейні лікарі виписують електронні рецепти пацієнтам, які до них звертаються по допомогу.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з сімейною лікаркою, яка працює на Подолі у Києві.



Як розповіла нам сімейний лікарка Тетяна Токарчук, зараз вона намагається виписувати пацієнтам лише е-рецепти, хоча додає, що паралельно може виписувати і звичайний паперовий рецепт.



"Ті препарати, які ми раніше виписували в паперовому рецепті, намагаємося зараз виписувати виключно в електронному рецепті. Звичайно, що є деякі труднощі, оскільки не завжди у пацієнта зберігається номер телефону, який він вказав підписавши декларацію з лікарем – номер змінився або людина втратила телефон. Такі випадки поодинокі, але вони все ж трапляються. Якщо людина не отримала повідомлення про виписаний препарат або рецепт, тоді робимо паперовий рецепт аби вирішити проблемне питання", – розповідає ТСН.ua Тетяна Токарчук.

Яких препаратів немає в аптеках?

Вона додає, що черга на прийом є. Оскільки потрібен час, щоб створити епізод, описати причину – чому людині виписується конкретний препарат.



"Черга – є. Але ми намагаємося уважно ставитися до кожного, просимо, щоб пацієнти записувалися. Вони це прекрасно розуміють. Є поодинокі випадки, коли якогось препарату немає в аптеках, адже люди масово купували ліки перед 1 квітня. Тож такі випадки трапляються, але їх не багато. Наприклад, ми фіксували відсутність препаратів для зниження артеріального тиску. Ймовірно, що їх розкупили. Але в аптеках запевняють, що цю проблему швидко вирішать. Гадаю, що з часом все налагодиться – для цього потрібен час, досвід та трішечки терпіння", – розповідає нам сімейна лікарка.



Вона додає, що зараз сімейні лікарі віддають пріоритет е-рецепту, оскільки це відчутно впливає на сам процес лікування пацієнтів.



"Справа в тому, що люди дуже часто займаються самолікуванням. Вживають препарати, які дуже шкодять їх здоров’ю. А тоді наслідки значно гірші. Тому краще отримати ліки по е-рецепту і не шкодити своєму здоров’ю", – додає Тетяна Токарчук.

Що кажуть в МОЗ?

Тим часом, у Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що за вихідні – суботу та неділю – в Україні вже виписано понад 4 тисячі е-рецептів.



У міністерстві запевняють, що людей не спонукають отримувати саме е-рецепт. Якщо людина хоче принципово отримати паперовий рецепт у свого сімейного лікаря, вона може це зробити.



В МОЗ додають, що лише на окупованих, деокупованих та прифронтових територіях України може бути відпуск ліків без рецепту. А на всіх інших територіях - за електронним або паперовим рецептом.



"Правила залишились незмінними. Ми надали людям лише додатковий інструмент – е-рецепт. Всі ліки, які ви раніше купували за паперовим рецептом, ви зараз можете придбати за е-рецептом. Вам просто прийде повідомлення на мобільний телефон. Плюс у тому, що вам тепер не потрібно йти до лікаря за папірцем, варто лише йому написати, а у відповідь отримати е–рецепт, за яким у аптеці вам продадуть необхідні ліки", – пояснюють ТСН.ua в пресслужбі МОЗ.

Скандал з аптеками: чи будуть ліки продавати тільки за рецептами

Нагадаємо, від 1 квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків в Україні може здійснюватися лише за рецептом.

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