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У Краматорську прорвало дамбу: затоплені приватні будинки, людей евакуюють (відео наслідків)

У Краматорську прорвало дамбу: затоплені приватні будинки, людей евакуюють (відео наслідків)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
626
Час на прочитання
1 хв
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У Краматорську прорвало дамбу: затоплені приватні будинки, людей евакуюють (відео наслідків)

ФОТО: скрин із відео

Ситуація складна, залучені всі служби, повідомили у місцевій владі.

У Краматорську Донецької області прорвало дамбу, внаслідок чого є затоплені приватні будинки. Відбувається евакуація. Причиною стало танення снігу. 

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко.

"Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік", - написав він, прикріпивши відео із наслідками прориву дамби. 

Він додав, що "ситуація складна, залучені всі служби". Розгорнуто штаб ТЕБ та НС. Зараз головне завдання - зменшити потік води.

Станом на зараз із затоплених будинків евакуювали 6 мешканців. 

У разі потреби влада радить місцевим звертатися до поліції, ДСНС, а також до контактцентру за номером: 099 099 1505.

Нагадаємо, що 25 березня російські військові завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні міста. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

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Дата публікації
Перегляди
626
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