У Краматорську прорвало дамбу: затоплені приватні будинки, людей евакуюють (відео наслідків)

У Краматорську Донецької області прорвало дамбу, внаслідок чого є затоплені приватні будинки. Відбувається евакуація. Причиною стало танення снігу.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко.

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"Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік", - написав він, прикріпивши відео із наслідками прориву дамби.

Він додав, що "ситуація складна, залучені всі служби". Розгорнуто штаб ТЕБ та НС. Зараз головне завдання - зменшити потік води.

Станом на зараз із затоплених будинків евакуювали 6 мешканців.

У разі потреби влада радить місцевим звертатися до поліції, ДСНС, а також до контактцентру за номером: 099 099 1505.

Нагадаємо, що 25 березня російські військові завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні міста. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

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