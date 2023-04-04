Великодній кошик 2023 року – скільки коштуватиме

Експерт НААН розповів, у скільки стане вартість продукту на православне свято.

Цього року Великдень припадає на 16 квітня. Академік НААН Юрій Лупенко розповів, що великодній кошик коштуватиме 1209 грн.

Про це йдеться на сайті Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Юрій Лупенко зазначив, що купівельна спроможність українця з середнім доходом дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль на родину з чотирьох осіб обійдуться близько у 1208,78 грн – на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та ізюм (+16,7 %), пояснив науковець.

Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

На відміну від попередніх років, 2023-го ціна на яйця зросла на рекордні 92 % і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4 %–38,4 % порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика, зауважив він, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31 %, домашньої ковбаси – на 9,4 %, а сала – на 38,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн (14–22 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн, зауважив Юрій Лупенко.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Нагадаємо, експерт розповів, наскільки вдарять по гаманцях українців ціни до Великодня.

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