Пасхальная корзина 2023 года – во сколько обойдется

Эксперт НААН рассказал, во сколько станет стоимость продукта на православный праздник.

В этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Академик НААН Юрий Лупенко рассказал, что пасхальная корзина обойдется в 1209 грн.

Об этом говорится на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Юрий Лупенко отметил, что покупательная способность украинца со средним доходом очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году традиционная пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль на семью из четырех человек обойдутся около 1208,78 грн – на 24, 4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паска домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит 169,88 грн за 1 кг, что на 26,8% больше стоимости пасхи 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%), пояснил ученый.

Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется еще дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

В отличие от предыдущих лет, в 2023-м цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4%–38. ,4% по сравнению с уровнем цен на начало апреля прошлого года.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, отметил он, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425 -459 грн. за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) – до 110 грн из расчета 210-300 грн за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) — 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за сливочное масло (0,5 кг) — 171,25 грн (68 ,50-72,38 грн. за пачку 200 г), за мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 87,50 грн (30-38 грн. за пачку 200 г).

Цена хрена (250 г) составит 16 грн (14–22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100-150 г) – 2 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн, отметил Юрий Лупенко.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Напомним, эксперт рассказал, насколько ударят по кошелькам украинцев цены к Пасхе.

Читайте также: