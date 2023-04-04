Бои за Бахмут: в ВСУ рассказали о потерях врага

Российские захватчики за минувшие сутки совершили 32 атаки в Бахмуте.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

По его словам, за сутки ранены более 100 окупантов.

"Бахмут остается пока направлением главного удара врага, в первую очередь, сил "Вагнера". Там за сутки произошло 32 атаки врага, 26 столкновений в самом Бахмуте и в окрестностях. 238 раз враг обстреливал наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии" сказал он.

Череватый добавил, что 91 оккупант был уничтожен, 119 получили ранения.

"Подбиты их танк, реактивная система залпового огня "Град" и три полевых состава боеприпасов", — добавил он.

Между тем, в НАТО говорят, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут на Донетчине компенсировать количеством.

Война России против Украины приобретает переломный характер. В убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского есть еще одним поводом так утверждать.

Читайте также: