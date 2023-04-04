Могут нанести ядерный удар: Россия передала Беларуси комплексы "Искандер-М"

Глава Минобороны России Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил России заявил об оснащении белорусских воинских частей комплексами "Искандер-М".

Россия в Беларусь завезла комплексы "Искандер-М". Они могут наносить ядерные удары.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам Шойгу, белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", который может использоваться в ядерном оснащении.

Эти заявления российского министра обороны на фоне обострения ситуации на Донбассе и аннексии Россией Крыма опять подтверждают агрессивную политику Кремля и угрозу международной безопасности.

В то же время 3 апреля на полигоне в России начаты учения белорусских расчетов комплекса "Искандер-М".

Также часть белорусских штурмовых самолетов получила способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. По словам Шойгу, для этого белорусские лётчики прошли переподготовку в России и научились управлению самолетами, оснащенными ядерным оружием.

Напомним, что в Беларуси диктатор Лукашенко дал поручение проверить боевую готовность армии. Это вроде бы носит комплексный характер.

Читайте также: