Лукашенко приступил к проверке боевой готовности армии Беларуси

В Беларуси диктатор Лукашенко поручил проверить боевую готовность армии. Это, якобы, носит комплексный характер.

Об этом пишет Минобороны Беларуси.

Как отмечается, в Беларуси началась проверка боевой готовности армии.

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки", — заявили в Минобороны.

Там также отметили, что во время проверки запланировано передвижение военной техники, из-за чего возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Напомним, что ядерное оружие в Беларуси Россия разместит вблизи границы с Польшей. Хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси будет подготовлено уже к 1 июля 2023 года.

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