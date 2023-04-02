В РФ рассказали, где именно разместят ядерное оружие в Беларуси

Российский посол порадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в РБ.

Ядерное оружие в Беларуси Россия разместит вблизи границы с Польшей.



Об этом заявил российский посол в Беларуси Борис Грызлов, пишет БелТА.

По сообщению посла, хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси будет подготовлено уже к 1 июля 2023 года.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", — сказал Грызлов.

Он также порадовался тому факту, что на Западе "наконец-то обращают внимание" на размещение "ядерки" в РБ.

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны приниматься меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", — добавил посол.

Между тем, в Беларуси 31 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратился к народу с посланием.