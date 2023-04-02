У РФ розповіли, де саме розмістять ядерну зброю в Білорусі

Російський посол порадів, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в РБ.

Ядерну зброю в Білорусі Росія розмістить поблизу кордону з Польщею.



Про це заявив російський посол у Білорусі Борис Гризлов, пише БелТА.

За повідомленням посла, сховище для тактичної ядерної зброї в Білорусі підготують вже до 1 липня 2023 року.

"Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США", - сказав Гризлов.

Він також порадів тому факту, що на Заході "нарешті звертають увагу" на розміщення "ядерки" в РБ.

"Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина і Туреччина, то маємо вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави", - додав посол.

Тим часом у Білорусі 31 березня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звернувся до народу із посланням.