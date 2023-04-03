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Лукашенко розпочав перевірку бойової готовності армії Білорусі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Лукашенко розпочав перевірку бойової готовності армії Білорусі

Фото: Associated Press

В Білорусі почалася перевірка бойової готовності армії. Відповідний наказ дав самопроголошений президент країни Лукашенко.

В Білорусі диктатор Лукашенко дав доручення перевірити бойову готовність армії.  Це, начебто, носить комплексний характер.

Про це пише Міноборони Білорусі.

Як зазначається, в Білорусі почалася перевірки бойової готовності армії. 

“Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни”, - заявили в Міноборони.

Там також зазначили, що під час перевірки заплановане пересування військової техніки, через що можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, що ядерну зброю в Білорусі Росія розмістить поблизу кордону з Польщею. Сховище для тактичної ядерної зброї в Білорусі підготують вже до 1 липня 2023 року.

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