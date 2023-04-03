Мужчина уехал в отпуск и вернулся сказочно богатым

66-летний Питер Салливан стал двукратным победителем лотереи, он выиграл потрясающий приз, купив билет Scratch-off за $20 в магазине общепита Publix в Делрей-Бич. Выяснилось, что мужчина уехал в отпуск, а вернулся богачом.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что проживающий в Миллсборо Салливан выбрал получение выигрыша в одноразовой сумме в размере $3 960 000.

Магазин общепита Publix, где Салливан купил свой счастливый билет, также получит бонус в размере $2 000.

Шансы на выигрыш $5 миллионов в игре Gold Rush составляют всего 1 к 2 362 500, по данным веб-сайта Флоридской лотереи.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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