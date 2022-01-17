В Днепре мужчина купил два лотерейных билета и выиграл более 2,5 млн гривен

За один из билетов мужчина заплатил 5040 гривен.
В Днепре местный житель выиграл в Национальной лотерее более 2 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе УНЛ.
Выигрышный билет мужчина купил в центральном офисе Украинской национальной лотерее. Обошелся ему он в 5040 гривен. Сам же бланк вмещал в себя 10 номеров, все из которых игроку удалось угадать.
Там же местный житель приобрел еще один билет — он тоже оказался выигрышным.
"Поклонник "Лото Максима" приобрел несколько билетов в эту лотерею. По основному предусмотрен приз в 2 048 000, по другому билету – 6006. Поздравляем первого джекпотиста УНЛ в 2022 году”, – подчеркнули в пресс-службе УНЛ.
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