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Стал богатым, как Адель: британец сорвал в джекпот 130 миллионов евро

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Стал богатым, как Адель: британец сорвал в джекпот 130 миллионов евро

Associated Press

Имя победителя не разглашают.

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро. Билет он купил за 2,5 евро.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

Имя победителя пока не сообщили, однако известно, что он угадал пятничные выигрышные номера 3, 25, 38, 43, 49 и Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейный билет обошелся ему в 2,5 евро.

Организаторы лотереи говорят, что теперь счастливчик стал богаче Гарри Стайла и Гэри Барлоу. Он будет таким же богатым, как Адель, имеющая состояние в 130 миллионов фунтов стерлингов, согласно списку богатых The Sunday Times.

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