Стал богатым, как Адель: британец сорвал в джекпот 130 миллионов евро

Стал богатым, как Адель: британец сорвал в джекпот 130 миллионов евро

Имя победителя не разглашают.

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро. Билет он купил за 2,5 евро.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

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Имя победителя пока не сообщили, однако известно, что он угадал пятничные выигрышные номера 3, 25, 38, 43, 49 и Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейный билет обошелся ему в 2,5 евро.

Организаторы лотереи говорят, что теперь счастливчик стал богаче Гарри Стайла и Гэри Барлоу. Он будет таким же богатым, как Адель, имеющая состояние в 130 миллионов фунтов стерлингов, согласно списку богатых The Sunday Times.

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Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поругалась с жадными родственниками.

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