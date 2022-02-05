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Став багатим, як Адель: британець зірвав у джекпот 130 мільйонів євро

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Став багатим, як Адель: британець зірвав у джекпот 130 мільйонів євро

Associated Press

Ім'я переможця не розголошують.

Британец виграв у лотереї EuroMillions 130 мільйонів євро. Квиток він придбав за 2,5 євро.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

Ім'я переможця поки не повідомили, однак відомо, що він вгадав п'ятничні виграшні номери 3, 25, 38, 43, 49 і Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейний квиток обійшовся йому в 2,5 євро. 

Організатори лотереї кажуть, що тепер щасливчик став багатшим за Гаррі Стайла та Гері Барлоу. Він буде таким же багатим, як Адель, яка має статки в 130 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно зі списком багатих The Sunday Times.

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Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.

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