Став багатим, як Адель: британець зірвав у джекпот 130 мільйонів євро

Став багатим, як Адель: британець зірвав у джекпот 130 мільйонів євро

Ім'я переможця не розголошують.

Британец виграв у лотереї EuroMillions 130 мільйонів євро. Квиток він придбав за 2,5 євро.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

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Ім'я переможця поки не повідомили, однак відомо, що він вгадав п'ятничні виграшні номери 3, 25, 38, 43, 49 і Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейний квиток обійшовся йому в 2,5 євро.

Організатори лотереї кажуть, що тепер щасливчик став багатшим за Гаррі Стайла та Гері Барлоу. Він буде таким же багатим, як Адель, яка має статки в 130 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно зі списком багатих The Sunday Times.

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Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.

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