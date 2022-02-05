Ксенія Мішина повідомила про проблеми зі здоров'ям

Зірка захворіла.

Українська акторка, "Холостячка-1" Ксенія Мішина поділилася зі своїми прихильниками сумною новиною.

Артистка повідомила про проблеми зі здоров'ям. Так, у сторіз на сторінці в Instagram Ксенія поділилася, що захворіла. Акторка опублікувала світлину, на якій видно, що Мішина лежить під теплою ковдрою, дивиться телевізор та їсть попкорн.

"Захворіла", - коротко підписала фото Ксенія, додавши в кінці повідомлення сумного смайлика.

Ксенія Мішина захворіла / instagram.com/misha.k.ua

Що саме сталось з акторкою, наразі невідомо.

Зазначимо, останнім часом багато зірок українського шоубізнесу почали хворіти. Так, MamaRika разом з чоловіком та сином заразилася коронавірусом. Роман Сасанчин з дружиною та донькою також хворіють на COVID-19. А Камалія потрапила до лікарні з двостороннім запаленням легень і гайморитом.

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