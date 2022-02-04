Міла Нітіч підхопила "Омікрон" та назвала свої симптоми

Артистка захворіла у Туреччині.

Українська співачка Міла Нітіч захворіла на коронавірус.

Артистка, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Стамбулі, підхопила новий штам "Омікрон". Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories та зазначила, що дізналася про свій діагноз у четвер, 3 лютого.

"За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "омікрончик" мене на раз-два. Насправді, хворію вже понад 1,5 тижня, просто у Туреччині робила ПЛР-тест, який нічого не показав", – зазначила знаменитість.

Міла Нітіч / instagram.com/mila_nitich_official

Також виконавиця назвала свої симптоми. Так, у Міли закладеність носа, вона слабо відчуває запахи, але смак не зник.

"Є лише єдиний мінус – якийсь вакуум в голові, трохи болить. І ще я дуже сильно кашляла, але оскільки я понад тиждень приймаю антибіотики, він минув", – додала Нітіч.

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