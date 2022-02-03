Джамала повідомила про смерть близької людини: "Хочеться плакати"

Пішла з життя людина, завдяки якій Джа стала співачкою.

Українська співачка Джамала поділилася сумною новиною.

Так, у своєму Instagram виконавиця розповіла, що пішла з життя дуже близька їй людина – Наталія Олексіївна. Саме вона повірила у вокальні здібності Джамали та навчила її співати.

"Не стало дуже близької подруги, з якою можна було говорити годинами про все. Виняткової вчительки, володарки унікальних вокальних знань, з якою я так мріяла колись відкрити вокальну школу. Ні в консерваторії, ні після - я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди", - розповіла Джамала.

Джамала з Наталією Олексіївною / instagram.com/jamalajaaa

Співачка зізнається, що Наталія Олексіївна була її близькою подругою. Так, виконавиці наразі дуже тяжко впоратися зі своєю втратою.

"У консерваторії з нас часто жартували. Як можуть так дружити вчитель та учень? Як близькі подружки! У мене такої не було, і не буде. Неймовірно тяжко! Хочеться плакати, але цієї ж секунди згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати", - розповіла співачка.

Джамала з Наталією Олексіївною / instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, під час участь у шоу "Танці з зірками" Джамала розповідала, що завдяки Наталії Олексіївні вона стала співачкою. Так, саме вчителька повірила у вокальні здібності співачки.

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