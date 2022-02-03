Джамала сообщила о смерти близкого человека: "Хочется плакать"

Ушел из жизни человек, благодаря которому Джа стала певицей.

Украинская певица Джамала поделилась грустной новостью.

В своем Instagram исполнительница рассказала, что ушел из жизни очень близкий ей человек – Наталья Алексеевна. Именно она поверила в вокальные способности Джамалы и научила ее петь.

"Не стало очень близкой подруги, с которой можно было говорить часами обо всем. Исключительную учительницу, обладательницу уникальных вокальных знаний, с которой я так мечтала когда-то открыть вокальную школу. Ни в консерватории, ни после — я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда", — рассказала Джамала.

Джамала с Натальей Алексеевной / instagram.com/jamalajaaa

Певица признается, что Наталья Алексеевна была близкой ее подругой. Исполнительнице сейчас очень тяжело справиться со своей потерей.

"В консерватории над нами часто шутили. Как могут так дружить учитель и ученик? Как близкие подружки! У меня такой не было, и не будет. Невероятно тяжело! Хочется плакать, но в эту же секунду вспоминаю одну из особенностей Натальи Алексеевны: при ней совсем нельзя было скучать", — рассказала певица.

Джамала с Натальей Алексеевной / instagram.com/jamalajaaa

Напомним, во время участия в шоу "Танцы со звездами" Джамала рассказывала, что благодаря Наталье Алексеевне она стала певицей. Именно учительница поверила в вокальные способности певицы.

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