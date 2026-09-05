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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Джамала вперше за тривалий час показала рідну старшу сестру і здивувала їхньою схожістю

Артистка привітала родичку з важливим святом.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Джамала з сестрою

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час показала рідну старшу сестру Евеліну.

Знімком із близькою людиною артистка поділилась у своєму Instagram з нагоди важливого свята. Річ у тім, що у сестри співачки день народження. Тож, Джамала привітала родичку зі святом. Зокрема, артистка опублікувала серію їхніх спільних світлин, серед яких були і свіжі, і архівні.

Також Джамала адресувала Евеліні зворушливі слова. Виконавиця зазначила, що рідна сестра — її надійна підтримка та опора. Співачка висловлює їй вдячність за все, а також своїми піснями показує, як безмежно любить.

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

«Сьогодні (5 вересня — прим. ред.) один із найкращих днів — день народження моєї сестри. Тебе люблю. Тобі присвячую свої пісні. Ти — моя підтримка й опора в усьому. Люблю тебе безмежно. З днем народження, моя рідна!» — звернулась до сестри виконавиця.

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

У коментарях підписники артистки теж активно вітали її сестру з днем народження. Також користувачі просто не могли не відмітити, наскільки Джамала та Евеліна схожі зовнішньо.

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, у Джамали є рідна сестра, яка старша за неї. Тривалий час Евеліна проживає у Туреччині, а саме в Стамбулі. Сестра артистки перебуває в шлюбі з чоловіком, з яким виховує дві доньки.

Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналась, що відмовилась бути продюсеркою нацвідбору на «Євробачення-2027». Співачка пояснила, чому ухвалила таке рішення.

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