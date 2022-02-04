Мила Нитич подхватила "Омикрон" и назвала свои симптомы

Артистка заболела в Турции.

Украинская певица Мила Нитич заболела коронавирусом.

Артистка, недавно вернувшаяся с отдыха в Стамбуле, подхватила новый штамм "Омикрон". Об этом она сообщила в своих Instagram-stories и отметила, что узнала свой диагноз в четверг, 3 февраля.

"За два года существования коронавируса я не заболела ни разу. Зато "омикрончик" меня на раз-два. На самом деле, болею уже более 1,5 недели, просто в Турции делала ПЦР-тест, который ничего не показал", – отметила знаменитость.

Мила Нитич / instagram.com/mila_nitich_official

Также исполнительница назвала свои симптомы. Так, у Милы заложенность носа, она слабо чувствует запахи, но вкус не исчез.

"Есть только единственный минус – какой-то вакуум в голове, немного болит. И еще я очень сильно кашляла, но поскольку я больше недели принимаю антибиотики, он прошел", – добавила Нитич.

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