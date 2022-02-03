Ирина Федишин вместе со старшим сыном слетела с подъемника в Карпатах

Ирина Федишин вместе со старшим сыном слетела с подъемника в Карпатах

Звезда сейчас находится на отдыхе.

Украинская певица Ирина Федишин отправилась в отпуск в Карпаты.

Там звезда наслаждается заснеженными пейзажами и катается на лыжах. Впрочем, с Ириной и ее старшим сыном случился довольно неприятный инцидент.

Певица вместе с Юрчиком взяла лыжи, села на подъемник, чтобы подняться на гору. Однако они с него слетели.

"Взяли лыжи, сели на подъемник. И знаете чем закончилось? Правильно! Мы с Юрчиком слетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как отсюда вырваться. Снег выше колен, идем через лес, чтобы как-то отсюда спуститься. Идем пешком. Не можем лыжи надеть. Очень тяжело", — поделилась исполнительница.

К счастью, ни с Ириной, ни с ее сыном ничего не случилось. Они дошли до лыжной трассы и смогли там прокатиться.

Поклонники же, в свою очередь, призвали кумирку быть осторожной.

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