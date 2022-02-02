Ирина Федишин похвасталась роскошным подарком от мужа на 35-летие

Любимый осуществил мечту певицы.

Украинская певица Ирина Федишин 1 февраля отпраздновала юбилей.

Звезде исполнилось 35 лет. Утром любимый артистки, ее продюсер Виталий Човнык порадовал именинницу сюрпризом. Знаменитость в течение дня держала в тайне подарок мужа, но со временем все же похвасталась, что же ей подарил избранник.

В фотоблоге Ирина разместила видео, на котором показала роскошный букет тюльпанов, воздушные шарики и немалую коробку. Когда Федишин открыла ее – оттуда вылетели еще шарики-сердечки, а на дне была путевка на Мальдивы. Именно об этом путешествии звезда мечтала и даже написала песню. Певица сняла свою первую реакцию. Счастью именинницы не было предела.

"Мальдивы! Путевка на Мальдивы! Ееее! Спасибо, Виталик", – прокомментировала презент она.

Также артистка показала, как праздновала юбилей. Провести этот день Ирина решила в кругу семьи. Они уехали в горы, где арендовали домик.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

На мини-вечеринке не обошлось без тортика и традиционной песни-поздравления.

"Моя самая большая радость, самое большое счастье, самое большое богатство — моя семья! P.S. Друзья, я ошеломлена таким количеством вашего тепла и любви, которое вы сегодня мне подарили! Люблю вас! Спасибо каждому за поздравления", – написала исполнительница.

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