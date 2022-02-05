Ксения Мишина сообщила о проблемах со здоровьем

Звезда заболела.

Украинская актриса, "Холостячка-1" Ксения Мишина поделилась со своими поклонниками печальной новостью.

Артистка сообщила о проблемах со здоровьем. У сторис на странице в Instagram Ксения поделилась, что заболела. Актриса опубликовала фотографию, на которой видно, что Мишина лежит под теплым одеялом, смотрит телевизор и ест попкорн.

"Заболела", — коротко подписала фото Ксения, добавив в конце сообщения грустного смайлика.

Ксения Мишина заболела / instagram.com/misha.k.ua

Что случилось с актрисой, пока неизвестно.

Отметим, в последнее время многие звезды украинского шоу-бизнеса начали болеть. MamaRika вместе с мужем и сыном заразилась коронавирусом. Роман Сасанчин с женой и дочерью также болеют COVID-19. А Камалия попала в больницу с двусторонним воспалением лёгких и гайморитом.

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