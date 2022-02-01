Чем полезны яйца вкрутую и какие витамины в них содержатся

Чем полезны яйца вкрутую и какие витамины в них содержатся

Они содержат необходимые организму вещества.

Яйца являются источником питательных веществ. Независимо от того, едите ли вы их в качестве закуски, посыпав солью и молотым черным перцем, или фаршируете, они не только вкусны, но и богаты холином.

Это вещество оказывает ряд положительное влияние на организм: от синтеза ДНК и регуляции экспрессии генов до производства нейротрансмиттера, известного как ацетилхолин, который необходим для памяти, мышечного контроля и других функций нервной системы.

Холин также способствует выведению из организма вредного холестерина ЛПНП, поскольку он помогает вырабатывать вещество, расщепляющее холестерин в печени. Недостаточное потребление холина в вашем рационе потенциально может вызвать накопление ЛПНП в этом органе.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одно сваренное вкрутую яйцо содержит 147 мг холина, что делает его вторым самым богатым источником питательных веществ после говяжьей печени.

Национальные институты здравоохранения свидетельствуют, что среднестатистическому взрослому мужчине требуется около 402 мг холина в день, тогда как женщинам нужно около 278 мг.

Самое большое количество холина содержится в яичном желтке.

Помимо холина, сваренные вкрутую яйца являются хорошим источником белка и витаминов для мужчин, включая A, D, E, K и несколько витаминов группы B.