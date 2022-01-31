Чим корисні яйця круто і які вітаміни в них містяться

Чим корисні яйця круто і які вітаміни в них містяться

Вони містять потрібні організму речовини.

Яйця є джерелом поживних речовин. Незалежно від того, чи їсте ви їх як закуску, посипавши сіллю і меленим чорним перцем, або фаршируєте, вони не тільки смачні, але й багаті на холін.

Ця речовина має позитивний вплив на організм: від синтезу ДНК і регуляції експресії генів до виробництва нейротрансмітера, відомого як ацетилхолін, який необхідний для пам'яті, м'язового контролю та інших функцій нервової системи.

Холін також сприяє виведенню з організму шкідливого холестерину ЛПНГ, оскільки він допомагає виробляти речовину, що розщеплює холестерин у печінці. Недостатнє споживання холіну у вашому раціоні потенційно може спричинити накопичення ЛПНЩ у цьому органі.

За даними Міністерства сільського господарства США, одне зварене круто яйце містить 147 мг холіну, що робить його другим найбагатшим джерелом поживних речовин після яловичої печінки.

Національні інститути охорони здоров'я свідчать, що середньостатистичного дорослого чоловіка потрібно близько 402 мг холіну на день, тоді як жінкам потрібно близько 278 мг.

Найбільша кількість холіну міститься в яєчному жовтку.

Крім холіну, зварені круто яйця є хорошим джерелом білка та вітамінів для чоловіків, включаючи A, D, E, K та кілька вітамінів групи B.