Алла Мазур поддержала онкопациентов и поделилась своей историей

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раком.

Сегодня, 4 февраля – Всемирный день борьбы с раком. И месяц февраль – это время, когда весь мир обсуждает, как научиться нам быстрее и качественнее преодолевать онкоболезни.

Этими словами Алла Мазур начала свой пост на официальной странице Facebook.

Телеведущая 1+1, любимица миллионов украинцев, является символом борьбы и победы над раком. Недавно она сделала видеообращение для гостей IV ежегодного Онкофорума пациентов Украины.

пресс-служба канала "1+1"

Алла Мазур сразу сообщила о своем диагнозе в 2019 году и призвала не молчать всех, кто узнает свою болезнь, чтобы противостоять предвзятому восприятию общества и находить своевременную поддержку. Её слова и поразительные фотографии в новом красивом модном образе с короткой прической после перенесенных химий, – вдохновляют верить в победу и не сдаваться, называть себя не больными, а онковыздоравливающими. Каждая шестая женщина в Украине сегодня слышит диагноз онко. В прошлом году только на учете было зафиксировано 1 миллион 187 тысяч 600 онкопациентов. Важно не забывать об онкостатистике и этой угрозе здоровью.

"Мне сложно представить, как выдерживают процесс болезни и лечения те, кто решает не говорить о беде своим родным. Напротив: еще большая волна нежности и любви, которой окутали меня все, кто диагноз узнал – и зрители тоже – стала дополнительным сильным лекарством. Болезнь научила меня не бояться просить о помощи и принимать ее", — подчеркнула в посту Алла Мазур.

Сегодня 4 февраля – Всемирный день борьбы с раком. И месяц февраль – это то время, когда весь мир обсуждает, как... Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 3 февраля 2022 г.

Также телеведущая добавляет такой важный месседж: "Врачи в свое время мне сказали: для них было очень важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда".

Также Алла Мазур упомянула о своей онлайн-встрече с экспертами и известными cancer survivors на платформе социального проекта "Бути поруч" и предложила здесь получить информационную и психологическую поддержку. В соцсетях проекта есть возможность задать личный вопрос онкопсихологу или найти единомышленников.

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