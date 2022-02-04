Алла Мазур підтримала онкопацієнтів та поділилася власною історією

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з раком.

Сьогодні, 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком. І місяць лютий – це той час, коли весь світ обговорює, як навчитись нам швидше і якісніше долати онкохвороби. Цими словами ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур розпочала свій пост на офіційній сторінці в Facebook.

Телеведуча 1+1, улюблениця мільйонів українців, є символом боротьби та перемоги над раком. Нещодавно вона зробила відеозвернення для гостей IV щорічного Онкофоруму пацієнтів України.

пресслужба каналу "1+1"

Алла Мазур одразу повідомила про свій діагноз у 2019-му році й закликала не мовчати всіх, хто дізнається про свою хворобу, щоб долати упереджене сприйняття і знаходити вчасну підтримку. Її слова і неймовірні красиві фотографії в новому модному образі з короткою зачіскою, після перенесених хімій, надихають вірити в перемогу і не здаватися, називати себе не хворими, а онкоодужуючими.

Торік було зафіксовано тільки на обліку 1 мільйон 187 тисяч 600 онкопацієнтів. Кожна шоста жінка в Україні сьогодні чує діагноз онко. Важливо не забувати про онкостатистику і цю загрозу здоров'ю.

"Мені важко уявити, як витримують процес хвороби та лікування ті, хто вирішує не говорити про біду своїм рідним. Навпаки: та ще більша хвиля ніжності й любові, якою огорнули мене всі, хто діагноз дізнався – і глядачі також – стала додатковими сильними ліками. Хвороба навчила мене не боятися просити про допомогу і приймати її", - наголосила у пості Алла Мазур.

Сьогодні 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком. І місяць лютий – це той час, коли весь світ обговорює, як... Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 3 февраля 2022 г.

Також телеведуча додає такий важливий меседж: "Лікарі свого часу мені сказали: для них було дуже важливим, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди".

Також Алла Мазур згадала про свою онлайн зустріч з експертами та відомими cancer survivors на платформі соціального проєкту "Бути поруч" і запропонувала тут отримати інформаційну та психологічну підтримку. У соцмережах проєкту є можливість поставити особисте запитання онкопсихологу чи знайти однодумців.

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