В Англії мати і син одночасно зірвали два джекпоти

В Англії мати і син одночасно зірвали два джекпоти

Родина вже знає, на що витратить гроші.

В англійському місті Бутл, графство Мерсісайд, мати і син одночасно зірвали два джекпоти - 30 тисяч фунтів стерлінгів кожен.

Про це повідомляє Daily Mirror.

60-річна Кетлін Міллер зізналася, що не хотіла грати в лотерею, але її вмовив 35-річний син Пол.

Міллер планує витратити частину виграних грошей на подорож до сестри в Абу-Дабі. За словами британки, вона щаслива, що тепер їй деякий час не доведеться хвилюватися про гроші.

А Пол вирішив розділити свій виграш на дві частини: одну він витратить на подарунки синові, а другу відкладе.

Вартість участі у лотереї становить 10 фунтів стерлінгів. Мінімум 33% від продажу квитків перераховуються до благодійних фондів.

Раніше 78-річна американка з округу Маскігон (штат Мічиґан) зірвала джекпот національної лотереї. Жінка виграла один мільйон доларів.

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