В Англії мати і син одночасно зірвали два джекпоти 

Родина вже знає, на що витратить гроші.
В англійському місті Бутл, графство Мерсісайд, мати і син одночасно зірвали два джекпоти - 30 тисяч фунтів стерлінгів кожен.
Про це повідомляє Daily Mirror.
60-річна Кетлін Міллер зізналася, що не хотіла грати в лотерею, але її вмовив 35-річний син Пол.
Міллер планує витратити частину виграних грошей на подорож до сестри в Абу-Дабі. За словами британки, вона щаслива, що тепер їй деякий час не доведеться хвилюватися про гроші.
А Пол вирішив розділити свій виграш на дві частини: одну він витратить на подарунки синові, а другу відкладе.
Вартість участі у лотереї становить 10 фунтів стерлінгів. Мінімум 33% від продажу квитків перераховуються до благодійних фондів.
Раніше 78-річна американка з округу Маскігон (штат Мічиґан) зірвала джекпот національної лотереї. Жінка виграла один мільйон доларів.
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