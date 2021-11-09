В Англии мать и сын одновременно сорвали два джекпота

Семья уже знает, на что потратит деньги.
В английском городе Бутл, графство Мерсисайд, мать и сын одновременно сорвали два джекпота – 30 тысяч фунтов стерлингов каждый.
Об этом сообщает Daily Mirror.
60-летняя Кэтлин Миллер призналась, что не хотела играть в лотерею, но ее уговорил 35-летний сын Пол.
Миллер планирует потратить часть выигранных денег на поездку к сестре в Абу-Даби. По словам британки, она счастлива, что теперь ей некоторое время не придется беспокоиться о деньгах.
А Пол решил разделить свой выигрыш на две части: одну он потратит на подарки сыну, а вторую отложит.
Стоимость участия в лотерее составляет 10 фунтов стерлингов. Минимум 33% от продажи билетов перечисляются в благотворительные фонды.
Ранее 78-летняя американка из округа Маскигон (штат Мичиган) сорвала джекпот национальной лотереи. Женщина выиграла миллион долларов.
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