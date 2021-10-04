В США отец пошел купить детям молоко и сорвал джекпот

Мужчина рассказал, куда потратит деньги.
В Северной Каролине, США, Александро Асеведо пошел за молоком для детей и сорвал джекпот.
Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Отец троих детей рассказал, что остался дома с дочерями. Однако закончилось молоко, и он решил быстро пойти в магазин.
На кассе американец, кроме молока, купил лотерейный билет за 10 долларов. Через несколько минут мужчина выяснил, разбогател на 200 тысяч долларов: билет принес ему джекпот.
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"Это невероятно! Я не люблю показывать свои эмоции, но внутри у меня все бушует от радости!" — сказал американец.
Полученные деньги многодетный отец планирует потратить на ремонт дома и оплату счетов.
Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.