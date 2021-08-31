В Англии пенсионерка выиграла в лотерею и раздала все деньги

Женщина решила поделиться выигрышем.
В Англии 72-летняя пенсионерка Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов в лотерею и раздала все деньги через несколько часов.
Об этом сообщает Daily Mirror.
Во время пандемии Скотт помогала местным врачам — она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых.
"Это была тяжелая работа, но это не имело значения — я знала, что все мои старания пойдут на благое дело", — рассказала британка.
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Часть выигранных в лотерею денег Скотт планирует потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты. Она также решила поделиться выигрышем с внуками.
"Я позвонила внукам и уже пообещала отдать им тысячу фунтов стерлингов", — сказала она.
Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.