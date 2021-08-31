В Англии пенсионерка выиграла в лотерею и раздала все деньги

В Англии пенсионерка выиграла в лотерею и раздала все деньги

Женщина решила поделиться выигрышем.

В Англии 72-летняя пенсионерка Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов в лотерею и раздала все деньги через несколько часов.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Также читайте В США женщина сорвала джекпот в лотерее среди вакцинированных

Во время пандемии Скотт помогала местным врачам — она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых.

"Это была тяжелая работа, но это не имело значения — я знала, что все мои старания пойдут на благое дело", — рассказала британка.

Читайте также: В Лондоне парень "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее

Часть выигранных в лотерею денег Скотт планирует потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты. Она также решила поделиться выигрышем с внуками.



"Я позвонила внукам и уже пообещала отдать им тысячу фунтов стерлингов", — сказала она.

Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.

Как лотерея повлияла на жизнь герцогини Кембриджской Меган Маркл

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку