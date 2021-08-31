Велосипедист Дементьев принес Украине 56-ю медаль Паралимпиады в Токио

Для 34-летнего спортсмена это четвертая награда в карьере на Паралимпийских играх.

Сборная Украины пополнила свою солидную медальную корзину на Паралимпийских играх в Токио еще одной наградой. Егор Дементьев завоевал "серебро" на велошоссе на дистанции 32 км.

В гонке с раздельным стартом наш соотечественник показал второй результат - 43:19.11 минуты. 34-летний спортсмен из Кременчуга уступил "золото" действующему чемпиону мира из Нидерландов Даниэлю Абрахаму Гебру.

Ранее Дементьев выиграл "бронзу" на велотреке на дистанции 4000 метров. Всего в его активе уже четыре награды Паралимпийских игр, ранее он выиграл три "золота" (два в Лондоне и один в Рио-де-Жанейро).

Сейчас в активе Украины 56 медалей на Паралимпийских играх уТокио: 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых.

В медальном зачете Украина занимает седьмое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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