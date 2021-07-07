В Лондоне парень "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее

Одну из них парень ударил ножом восемь раз, а другую — 28.
В Лондоне 19-летний парень убил двух сестер ради выигрыша в лотерею. У него дома обнаружили рукописный документ, который якобы был договором с дьяволом: парень должен был принести в жертву женщин, чтобы разбогатеть.
Об этом пишет The Mirror.
Тела жертв были обнаружены на следующий день после убийства в парке Уэмбли, где сестры праздновали день рождения одной из них. Одну парень ударил ножом восемь раз, а другую — 28.
Прокурор Оливер Глазго сообщил, что Хуссейн был неуверенный в своем выигрыше, так как незадолго до убийства приобрел лотерейные билеты.
Задержанный все отрицает.
Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.