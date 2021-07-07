В Лондоне парень "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее

В Лондоне парень "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее

Одну из них парень ударил ножом восемь раз, а другую — 28.

В Лондоне 19-летний парень убил двух сестер ради выигрыша в лотерею. У него дома обнаружили рукописный документ, который якобы был договором с дьяволом: парень должен был принести в жертву женщин, чтобы разбогатеть.

Об этом пишет The Mirror.

Тела жертв были обнаружены на следующий день после убийства в парке Уэмбли, где сестры праздновали день рождения одной из них. Одну парень ударил ножом восемь раз, а другую — 28.

Прокурор Оливер Глазго сообщил, что Хуссейн был неуверенный в своем выигрыше, так как незадолго до убийства приобрел лотерейные билеты.

Задержанный все отрицает.

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