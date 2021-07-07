Минэкономики усилило борьбу с "теневиками": что грозит работодателям за зарплаты в конвертах

Минэкономики усилило борьбу с "теневиками": что грозит работодателям за зарплаты в конвертах

Количество работников, которые работают в "тени", хотя и уменьшилась по сравнению с предыдущими годами, однако все еще остается значительным.

С 1 июля 2021 года Минэкономики усилило борьбу с теневой занятостью. Речь идет об инспекционных проверках, которые будут проводить специалисты Гоструда и Государственной налоговой службы с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

По данным Госстата, в г. Киеве 173 тыс. граждан работают без официального оформления трудовых отношений. Неформальной занятостью в столице были охвачены 12,8 процента населения. Количество работников, которые работают в "тени", хотя и уменьшилась по сравнению с предыдущими годами, однако все еще остается значительным.

"Незадекларированный труд условно можно сравнить с вирусом, от которого страдают все: общество, наемные работники и работодатели. Бюджет недополучает средства, которые, в частности, нужны на пенсии, зарплаты, социальные выплаты. Работники, которые соглашаются на "компромисс",- неофициальную занятость, фактически лишают себя надежной социальной защиты: права на нормированный рабочий день, безопасные условия труда, больничные и отпуск, достойное пенсионное обеспечение в старости", — подчеркнул директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Также, по его словам, и работодатели ошибочно полагают, что используя незадекларированный труд, они оптимизируют свои расходы — а взамен получают большие финансовые риски. Ведь кроме штрафов, предусмотренных за допуск к работе работников без оформления трудового договора, такие работодатели теряют стимулы от государства — частичную компенсацию ЕСВ за создание новых рабочих мест, а также зарплаты и стоимость обучения работников.

Стоит заметить, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, сейчас составляет 60 000 грн. Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 000 грн. Недопуск инспектора к проверке влечет наложение штрафа в размере 16 минимальных зарплат — 96 000 грн.

Столичная служба занятости проводит с работодателями информационно-разъяснительную работу, направленную на легализацию трудовых отношений. Специалисты КМЦЗ в первом полугодии 2021 года провели 178 семинаров по вопросам легализации занятости, в которых приняли участие 935 работодателей, 3 заседания "круглых столов" и совещания с участием 58 работодателей, на которых подчеркивалась необходимость легального оформления трудовых отношений.

"Каждый сам должен прийти к выводу о необходимости декларировать трудовые отношения. Только тогда мы сможем вывести экономику из "тени", что положительно скажется на жизни каждого", — подчеркнул глава столичной службы занятости.

Между тем в Госстате подсчитали доходы и расходы украинцев.

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