Британец попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов

Британец попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов

Значительную часть денег мужчина перевел на счет своей матери.

Мужчина, который выиграл 11 миллионов фунтов стерлингов, попытался спрятать их от жены, но лишился половины суммы.

Об этом сообщает Daily Star.

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Британец, известный под инициалами Энджи, выиграл крупную сумму в 2015 году. В 2018 году он подал на развод с женой и сразу же попытался лишить жену ее части выигрыша.

Значительную часть денег он перевел на счет своей матери, а та, в свою очередь, пошла в банк и попыталась вывести деньги на оффшорный счет в Пакистане.

Однако выяснилось, что суд уже заморозил счета британца до окончания бракоразводного процесса. Тогда Энджи заявил, что он и его жена являются мусульманами, а так как азартные игры в этой религии считаются грехом, его жена не претендует на "грязные" деньги.

Однако на заседании, которое состоялось 1 июля, судья не приняла во внимание религиозные мотивы и постановила передать женщине 4,8 миллиона фунтов стерлингов с выигрыша.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что Энджи пытался получить государственную помощь, после того, как якобы лишился денег, переведя их на счет матери.

Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поссорилась с жадными родственниками.

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