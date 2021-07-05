Британець спробував заховати виграш від дружини і позбувся мільйонів

Британець спробував заховати виграш від дружини і позбувся мільйонів

Значну частину коштів чоловік перевів на рахунок своєї матері.

Чоловік, який виграв 11 мільйонів фунтів стерлінгів, спробував заховати їх від дружини , але позбувся половини суми.

Про це повідомляє Daily Star.

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Британець, відомий під ініціалами Енджі, виграв велику суму в 2015 році. У 2018 році він подав на розлучення з дружиною і відразу ж спробував позбавити дружину її частини виграшу.

Значну частину грошей він перевів на рахунок своєї матері, а та, в свою чергу, пішла до банку і спробувала вивести гроші на офшорний рахунок в Пакистані.

Однак з'ясувалося, що суд вже заморозив рахунки британця до закінчення шлюборозлучного процесу. Тоді Енджі заявив, що він і його дружина є мусульманами, а так як азартні ігри в цій релігії вважаються гріхом, його дружина не претендує на "брудні" гроші.

Проте, на засіданні, яке відбулося 1 липня, суддя не взяла до уваги релігійні мотиви і постановила передати жінці 4,8 мільйона фунтів стерлінгів з виграшу.

Крім того, суд звернув увагу на те, що Енджі намагався отримати державну допомогу, після того як нібито позбувся грошей, перевівши їх на рахунок матері.

Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.

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