Умер 11-месячный племянник Шэрон Стоун

Артистка поделилась щемящим видео с малышом.

В семье голливудской актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия.

Артистка сообщила о том, что ушел из жизни ее маленький племянник Ривер Стоун. Ему было всего 11 месяцев. О горе звезда рассказала в Instagram и поделилась щемящим видео, на котором изображен улыбающийся мальчик. Видео она сопроводила песней Эрика Клэптона Tears in Heaven.

"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 — 30 августа 2021" — подписала видео Стоун.

Отметим, что несколько дней назад Шэрон Стоун сообщила, что ее маленький племянник, сын ее старшего брата Патрика, попал в больницу с полиорганной недостаточностью. Мальчика госпитализировали 27 августа рано утром после того, как родители нашли его в критическом состоянии в кроватке. Малыш находился под аппаратом ИВЛ.

Напомним, что ранее Шэрон Стоун рассказывала, что она однажды чуть не умерла. У актрисы произошло кровоизлияние в мозг.

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