Умер 11-месячный племянник Шэрон Стоун

Артистка поделилась щемящим видео с малышом.
В семье голливудской актрисы Шэрон Стоун произошла трагедия.
Артистка сообщила о том, что ушел из жизни ее маленький племянник Ривер Стоун. Ему было всего 11 месяцев. О горе звезда рассказала в Instagram и поделилась щемящим видео, на котором изображен улыбающийся мальчик. Видео она сопроводила песней Эрика Клэптона Tears in Heaven.
"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 — 30 августа 2021" — подписала видео Стоун.
Отметим, что несколько дней назад Шэрон Стоун сообщила, что ее маленький племянник, сын ее старшего брата Патрика, попал в больницу с полиорганной недостаточностью. Мальчика госпитализировали 27 августа рано утром после того, как родители нашли его в критическом состоянии в кроватке. Малыш находился под аппаратом ИВЛ.
Напомним, что ранее Шэрон Стоун рассказывала, что она однажды чуть не умерла. У актрисы произошло кровоизлияние в мозг.