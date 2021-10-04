У США батько пішов купити дітям молоко і зірвав джекпот 

Чоловік розповів, куди витратить гроші.
У Північній Кароліні, США, Олександро Асеведо пішов за молоком для дітей і зірвав джекпот.
Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.
Батько трьох дітей розповів, що залишився вдома з дочками. Однак закінчилося молоко, і він вирішив швидко піти до магазину.
На касі американець, крім молока, купив лотерейний квиток за 10 доларів. Через декілька хвилин чоловік з'ясував, розбагатів на 200 тисяч доларів: квиток приніс йому джекпот.
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"Це неймовірно! Я не люблю показувати свої емоції, але всередині у мене все бушує від радості!" - сказав американець.
Отримані гроші багатодітний батько планує витратити на ремонт будинку і оплату рахунків.
Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.