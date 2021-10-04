Американцы на Хэллоуин могут потратить рекордные 10 млрд долларов — NRF

Принять участие в праздновании планируют 65% опрошенных против 58% в прошлом году и 68% в 2019 году. При этом домохозяйства, в которых есть дети, более склонны к тому, чтобы отметить это событие: 82% против 55% из тех, у кого нет детей.

В Соединенных Штатах Америки расходы на празднование Хэллоуина могут достичь в 2021 году рекордного значения — $10,14 млрд. В США праздник ежегодно отмечают 31 октября.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Национальной федерации розничной торговли (NRF), которое проводит Prosper Insights & Analytics.

"Американцы планируют потратить больше, чем когда-либо, чтобы сделать этот Хэллоуин незабываемым. Розничные продавцы предприняли ряд мер, например, привозят продукты на праздник раньше, чем обычно, чтобы их полки были заполнены сезонными конфетами, предметами декора и другими вещами накануне этого важного праздника", — отметил исполнительный директор NRF Мэтью Шей.

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить $ 102,74, что примерно на $10 больше прошлогоднего показателя. При этом расходы домохозяйств с детьми будут вдвое выше — $ 149,7 против $ 73,6.

Нарядить домашних животных к празднику планирует каждый пятый американец. Наиболее популярные — костюмы тыкв, хот-догов и супер-героев кота или шмеля.

Для детей в этом году американцы чаще всего выбирают костюмы Человека-паука, принцесс, Бэтмена и других супергероев. Взрослые же предпочитают костюмы ведьм, вампиров, призраков, кошек и пиратов.

Напомним, в США назревает финансовый кризис: долговые обязательства и соцвыплаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", то есть лимит, который заложен в бюджете на эти цели. В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "Потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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