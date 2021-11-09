Приготовить может каждый: названо любимое блюдо сына Меган Маркл и принца Гарри

Недавно мы рассказывали вам, что предпочитают в повседневной жизни есть члены британской королевской семьи.

В материале мы вспомнили и о вкусовых предпочтениях королевы Елизаветы II, а также поговорили о ее ближайших родственниках. Вспомнили также, что одним из любимых блюд принца Гарри и его супруги Меган является запеченный цыпленок. Кстати, это было именно то блюдо, которое стояло на столе в тот вечер, когда принц Гарри спросил у любимой, выйдет ли она за него замуж.

А что же любит есть старший сын пары – Арчи? Как-то в беседе с Джеймсом Корденом для шоу The Late Late Show принц Гарри рассказал, что его сын очень любит вафли. Это его самое любимое блюдо на завтрак. Гарри даже рассказал, что вафельницу им с Меган подарила его бабушка королева Елизавета II. Полагаем, это было до того, как пара побила горшки с королевской семьей.

Меган и Гарри с сыном Арчи / Getty Images

А вот о вкусовых предпочтениях Лилибет пока говорить рано. Малышке всего пять месяцев, скорее всего, ее любимой едой сейчас является молоко мамы и первый прикорм.

Меган и Гарри / Getty Images

Читайте также:

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку