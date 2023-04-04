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Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО – Моравецкий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО – Моравецкий

Фото: Getty Images

Флаг Финляндии в штаб-квартире НАТО будет поднят 4 апреля.

Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала членом Североатлантического Альянса. Теперь в НАТО 31 страна.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"С сегодняшнего дня в состав Альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", — подчеркнул Моравецкий.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО после того, как Турция последним из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

В понедельник, 3 апреля, Москва заявила, что усилит свой военный потенциал в западных и северо-западных регионах в ответ на присоединение Финляндии к НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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