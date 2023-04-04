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В Одессе женщина чуть не умерла после укуса кошки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1591
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В Одессе женщина чуть не умерла после укуса кошки

Фото: Pexels

Своевременное прибытие медиков спасло жизнь потерпевшей.

В Одессе кошка прокусила женщине лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок. Спас женщину от смерти своевременный приезд медиков.

Об этом пишет один из местных Telegram-каналов.

"Кошка чуть не убила владелицу. Она прокусила одесситке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок. Медики успели приехать и вовремя оказать женщине помощь, спасши жизнь", — говорится в сообщении.

Историю с укусом кошки также подтвердили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"Медики прибыли на место уже через 7 минут. Начав оказывать пострадавшей помощь, наложив джугт, подключив инфузии к системе, фельдшер дополнительно вызвал врачебную бригаду, которая стабилизировала женщину и доставила ее в больницу", — рассказали врачи.

Напомним, под Киевом у котенка, которого приобрели через Интернет, обнаружили бешенство. Владельца животного, его семью, а также ветеринара, который проводил осмотр котенка, – госпитализировали.

А на Волыни кот с бешенством покусал людей и через него целых три села закрыли на карантин.

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Дата публикации
Просмотры
1591
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